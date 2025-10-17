В Ростовской области ищут мужчину, подозреваемого в двойном убийстве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении двойного убийства, которое произошло в пятницу в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.

"Сотрудники… отдела МВД России "Каменский"… разыскивают подозреваемого: Миляева Федора Владимировича… 1976 года рождения. Он подозревается в совершении двойного убийства, которое произошло 17 октября 2025 года в городе Каменск-Шахтинский", - говорится в сообщении.

Приметы подозреваемого: славянская внешность, возраст около 45-50 лет, крепкого телосложения, рост примерно 170-180 сантиметров. Подозреваемый передвигается на автомобиле марки Renault Logan серого цвета с номерами Н966ЕО181.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", - добавили в пресс-службе.

В местных соцсетях сообщалось, что Миляев из другого региона приехал навестить сестру, возник конфликт. Подозреваемый якобы ножом нанес удары женщине, а когда ее муж попытался защитить ее, ударил и его.