В Ростовской области ищут мужчину, подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 17.10.2025
15:37 17.10.2025
В Ростовской области ищут мужчину, подозреваемого в двойном убийстве
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении двойного убийства, которое произошло в пятницу в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области
происшествия
россия
каменск-шахтинский
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
В Ростовской области ищут мужчину, подозреваемого в двойном убийстве

В Ростовской области полиция ищет подозреваемого в двойном убийстве

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении двойного убийства, которое произошло в пятницу в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
"Сотрудники… отдела МВД России "Каменский"… разыскивают подозреваемого: Миляева Федора Владимировича… 1976 года рождения. Он подозревается в совершении двойного убийства, которое произошло 17 октября 2025 года в городе Каменск-Шахтинский", - говорится в сообщении.
Приметы подозреваемого: славянская внешность, возраст около 45-50 лет, крепкого телосложения, рост примерно 170-180 сантиметров. Подозреваемый передвигается на автомобиле марки Renault Logan серого цвета с номерами Н966ЕО181.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", - добавили в пресс-службе.
В местных соцсетях сообщалось, что Миляев из другого региона приехал навестить сестру, возник конфликт. Подозреваемый якобы ножом нанес удары женщине, а когда ее муж попытался защитить ее, ударил и его.
В региональном управлении СК РФ пока не дают комментариев по делу.
