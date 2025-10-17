https://ria.ru/20251017/ploschad--2048863190.html
Площадь пожара на предприятии по производству автомасел в Пушкино выросла
Площадь пожара на предприятии по производству автомасел в Пушкино выросла
Площадь пожара на предприятии по производству автомасел в Пушкино выросла
Площадь пожара на предприятии по производству автомобильных масел в подмосковном Пушкино достигла 2,5 тысячи квадратных метров
происшествия
пушкино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пушкино
россия
Пожар на предприятии по производству автомобильных масел в Пушкино
Предприятие по производству и розливу автомобильных масел загорелось в подмосковном Пушкино, площадь пожара – 2,5 тыс "квадратов", сообщили в МЧС.
Происшествия, Пушкино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на предприятии по производству автомасел в Пушкино выросла
Пожар на предприятии по производству автомасел в Пушкино вырос до 2,5 тыс кв м