Пленный рассказал о побеге семи боевиков ВСУ в Кривой Рог с передовой - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 17.10.2025
Пленный рассказал о побеге семи боевиков ВСУ в Кривой Рог с передовой
Пленный рассказал о побеге семи боевиков ВСУ в Кривой Рог с передовой
Семь бойцов ВСУ сбежали в Кривой Рог на такси после приказа идти на позиции, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Чикин на видео, предоставленном РИА... РИА Новости, 17.10.2025
Пленный рассказал о побеге семи боевиков ВСУ в Кривой Рог с передовой

Семь военных ВСУ сбежали в Кривой Рог на такси после приказа идти на позиции

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 окт – РИА Новости. Семь бойцов ВСУ сбежали в Кривой Рог на такси после приказа идти на позиции, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Чикин на видео, предоставленном РИА Новости силовыми структурами.
Боевик ВСУ Сергей Чикин, сдавшийся в плен российским военнослужащим, рассказал, что семь человек сбежали на следующий день после того, как им приказали выдвигаться на позиции.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Украинский пленный рассказал, как попал на передовую с плохим зрением
Вчера, 09:59
"В ноябре меня поймала ВСП (Военная служба правопорядка Украины – ред.). Там я пробыл месяц. Потом меня забрали в 44-й батальон. В тот же день убежали семь человек. Нам только сказали о позициях, и мы ночью убежали", – сказал Чикин.
По его словам, ему в составе группы дезертиров пришлось идти пешком 17 километров, после чего они утром поймали такси.
"Сказали, что нужно в Кривой рог и попросили объезжать блокпосты. Он понял кто мы и что хотим. Сказал, 10 тысяч гривен (около 19 тысяч рублей – ред.) и вообще не переживайте. Так я убежал в тот раз", – добавил Чикин.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Украинских штурмовиков с наркотиками взяли в плен в районе Алексеевки
14 октября, 06:31
Он подчеркнул, что боевики сбежали на следующий день после того, как им пришла зарплата.
Какое-то время Чикин пробыл в бегах, однако позже в тылу его поймали сотрудники ТЦК. Спустя четыре дня обучения его и еще одного военного планировали отправить на позиции сменить двух бойцов ВСУ. Чичин и его товарищ начали возмущаться от того, что провели в учебке всего несколько дней, а их уже отправляют на позиции.
"Говорили: "Вы не будете встревать, та позиция не находится в зоне боевых действий. Вы будете только передавать информацию". Как выяснилось потом, это была ложь", – вспоминает Чикин.
Чикин подчеркнул, что предупреждал командование ВСУ о том, что будет убегать каждый раз, как его будут ловить сотрудники ТЦК и отправлять в зону спецоперации.
Пока он с сослуживцем добирался до позиций, по ним открыли огонь российские военные. Чикин получил два ранения, в ногу и руку. Оба военных начали прятаться и спустились в подвал. На следующий день начался штрум дома. Командование ВСУ отдало приказ отвечать российским бойцам и отстреливаться, но Чикин убедил сослуживца сдаться.
"Нас просто бросили, обманули. Мы объясняли, что не сможем выдержать бой. Автомат просто весел, я не мог его даже поднять. Рука болела, нога болела, контузия. Больше всего наврали, что, возможно, нас отправили не заменить двух человек, а ходить по частному сектору и выявлять (российских бойцов – ред.) собой", – добавил мужчина.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Украинский пленный рассказал об отношении командования ВСУ к мирным жителям
11 октября, 08:29
 
Специальная военная операция на УкраинеКривой РогУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
