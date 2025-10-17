ЛУГАНСК, 17 окт – РИА Новости. Семь бойцов ВСУ сбежали в Кривой Рог на такси после приказа идти на позиции, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Чикин на видео, предоставленном РИА Новости силовыми структурами.

Боевик ВСУ Сергей Чикин, сдавшийся в плен российским военнослужащим, рассказал, что семь человек сбежали на следующий день после того, как им приказали выдвигаться на позиции.

"В ноябре меня поймала ВСП (Военная служба правопорядка Украины – ред.). Там я пробыл месяц. Потом меня забрали в 44-й батальон. В тот же день убежали семь человек. Нам только сказали о позициях, и мы ночью убежали", – сказал Чикин.

По его словам, ему в составе группы дезертиров пришлось идти пешком 17 километров, после чего они утром поймали такси.

"Сказали, что нужно в Кривой рог и попросили объезжать блокпосты. Он понял кто мы и что хотим. Сказал, 10 тысяч гривен (около 19 тысяч рублей – ред.) и вообще не переживайте. Так я убежал в тот раз", – добавил Чикин.

Он подчеркнул, что боевики сбежали на следующий день после того, как им пришла зарплата.

Какое-то время Чикин пробыл в бегах, однако позже в тылу его поймали сотрудники ТЦК. Спустя четыре дня обучения его и еще одного военного планировали отправить на позиции сменить двух бойцов ВСУ. Чичин и его товарищ начали возмущаться от того, что провели в учебке всего несколько дней, а их уже отправляют на позиции.

"Говорили: "Вы не будете встревать, та позиция не находится в зоне боевых действий. Вы будете только передавать информацию". Как выяснилось потом, это была ложь", – вспоминает Чикин.

Чикин подчеркнул, что предупреждал командование ВСУ о том, что будет убегать каждый раз, как его будут ловить сотрудники ТЦК и отправлять в зону спецоперации.

Пока он с сослуживцем добирался до позиций, по ним открыли огонь российские военные. Чикин получил два ранения, в ногу и руку. Оба военных начали прятаться и спустились в подвал. На следующий день начался штрум дома. Командование ВСУ отдало приказ отвечать российским бойцам и отстреливаться, но Чикин убедил сослуживца сдаться.