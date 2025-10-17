Рейтинг@Mail.ru
17.10.2025
13:34 17.10.2025
Вопросов по будущему саммиту России и США много, заявил Песков
Вопросов по организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа много, нужно определить переговорные команды, сообщил... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
россия
сша
венгрия
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
россия
сша
венгрия
в мире, россия, сша, венгрия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Венгрия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Вопросов по будущему саммиту России и США много, заявил Песков

Песков: для встречи Путина и Трампа нужно определить переговорные команды

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вопросов по организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа много, нужно определить переговорные команды, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вопросов много, нужно определить переговорные команды и так далее и тому подобное", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном саммите РФ и США в Венгрии.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
 
В миреРоссияСШАВенгрияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
