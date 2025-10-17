Рейтинг@Mail.ru
Логистика поездки Путина в Венгрию пока непонятна, сообщили в Кремле - РИА Новости, 17.10.2025
13:29 17.10.2025
Логистика поездки Путина в Венгрию пока непонятна, сообщили в Кремле
в мире, россия, сша, венгрия, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Венгрия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Логистика поездки Путина в Венгрию пока непонятна, сообщили в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Логистика поездки президента России Владимира Путина в Венгрию на саммит РФ и США пока непонятна, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока, конечно же, это непонятно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном саммите РФ и США в Венгрии.
Телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
