Европа сподвигает Киев на продолжение войны, заявил Песков
13:18 17.10.2025
Европа сподвигает Киев на продолжение войны, заявил Песков
Европейские страны со своими милитаристскими амбициями сподвигают Киев на продолжение боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.10.2025
в мире
европа
киев
дмитрий песков
европа
киев
в мире, европа, киев, дмитрий песков
В мире, Европа, Киев, Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Европейские страны со своими милитаристскими амбициями сподвигают Киев на продолжение боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, кто и как активно сподвигает киевский режим на продолжение войны, кто пытается всячески удержать киевский режим от каких-то раздумий над переходом в мирное русло - это европейские страны, которые сейчас буквально зашлись в своих милитаристских амбициях", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Это нечестно и больно: Путин неожиданно взял Запад на запрещенный прием
Вчера, 08:00
Это нечестно и больно: Путин неожиданно взял Запад на запрещенный прием
Вчера, 08:00
 
