13:12 17.10.2025
Кремль скоро расскажет о деталях разговора Путина и Орбана, заявил Песков
Кремль скоро расскажет о деталях разговора Путина и Орбана, заявил Песков
Кремль скоро расскажет о деталях разговора Путина и Орбана, заявил Песков

Владимир Путин и Виктор Орбан
Владимир Путин и Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Кремль в ближайшее время расскажет о деталях разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Мы дадим сообщение, как мы делаем это обычно. Это будет в ближайшее время", - сказал Песков, отвечая на вопрос о деталях разговора Путина и Орбана.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США
16 октября, 22:30
 
