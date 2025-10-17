https://ria.ru/20251017/peskov-2048849913.html
Кремль скоро расскажет о деталях разговора Путина и Орбана, заявил Песков
Кремль скоро расскажет о деталях разговора Путина и Орбана, заявил Песков - РИА Новости, 17.10.2025
Кремль скоро расскажет о деталях разговора Путина и Орбана, заявил Песков
Кремль в ближайшее время расскажет о деталях разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:12:00+03:00
2025-10-17T13:12:00+03:00
2025-10-17T13:12:00+03:00
политика
россия
венгрия
владимир путин
виктор орбан
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148705/04/1487050476_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_a818aebf1057e25a0eb193ac9e2523a9.jpg
https://ria.ru/20251016/ssha-2048735134.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148705/04/1487050476_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_3f5c3da6dc3697f849d939e2978fc538.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков
Политика, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Дмитрий Песков
Кремль скоро расскажет о деталях разговора Путина и Орбана, заявил Песков
Песков: Кремль в ближайшее время расскажет о деталях разговора Путина и Орбана