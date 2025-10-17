Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 17.10.2025
Песков высказался о гибели военкора РИА Новости Зуева
запорожская область, россия, иван зуев, дмитрий песков, юрий войткевич, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Иван Зуев, Дмитрий Песков, Юрий Войткевич, Происшествия
© РИА НовостиИван Зуев
Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости
Иван Зуев. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Киевский режим сознательно охотится за журналистами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о гибели военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева.
"Мы знаем, что киевский режим сознательно зачастую охотится за журналистами. Это преступление. Конечно же, виновные должны понести ответственность - это первое", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Москалькова высказалась о гибели военкора РИА Новости Зуева
Вчера, 12:58
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Фото военкора Ивана Зуева на фасаде здания медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
МИД потребовал от ОБСЕ отреагировать на убийство военкора РИА Новости Зуева
Вчера, 12:49
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияИван ЗуевДмитрий ПесковЮрий ВойткевичПроисшествия
 
 
