Песков высказался о гибели военкора РИА Новости Зуева
Песков высказался о гибели военкора РИА Новости Зуева - РИА Новости, 17.10.2025
Песков высказался о гибели военкора РИА Новости Зуева
Киевский режим сознательно охотится за журналистами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о гибели военного корреспондента РИА Новости... РИА Новости, 17.10.2025
Песков высказался о гибели военкора РИА Новости Зуева
Песков: Киев сознательно охотится за журналистами