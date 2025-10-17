Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Рубио сами сообщат, где состоится их встреча, заявил Песков - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/peskov-2048848691.html
Лавров и Рубио сами сообщат, где состоится их встреча, заявил Песков
Лавров и Рубио сами сообщат, где состоится их встреча, заявил Песков - РИА Новости, 17.10.2025
Лавров и Рубио сами сообщат, где состоится их встреча, заявил Песков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марко Рубио самостоятельно сообщат, где состоится их встреча, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:09:00+03:00
2025-10-17T13:09:00+03:00
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028504760_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_93d9e64014dbd3706ceffdf86832e12d.jpg
https://ria.ru/20251017/vstrecha-2048848129.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028504760_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_87ee6c306759c5c5310c2a0ebf8cd5ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей лавров, марко рубио, в мире, дмитрий песков
Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, В мире, Дмитрий Песков
Лавров и Рубио сами сообщат, где состоится их встреча, заявил Песков

Песков: Лавров и Рубио самостоятельно сообщат, где состоится их встреча

© Фото : МИД России/TelegramГоссекретарь США Марко Рубио и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Госсекретарь США Марко Рубио и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Госсекретарь США Марко Рубио и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марко Рубио самостоятельно сообщат, где состоится их встреча, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Они будут договариваться и сами об этом расскажут", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, где может состояться встреча Лаврова и Рубио.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
13:08
 
РоссияСШАСергей ЛавровМарко РубиоВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала