Лавров и Рубио сами сообщат, где состоится их встреча, заявил Песков
Лавров и Рубио сами сообщат, где состоится их встреча, заявил Песков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марко Рубио самостоятельно сообщат, где состоится их встреча, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:09:00+03:00
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
в мире
дмитрий песков
Лавров и Рубио сами сообщат, где состоится их встреча, заявил Песков
