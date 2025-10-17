https://ria.ru/20251017/peskov-2048847915.html
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Есть воля президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести встречу, сначала ее организацию начнут прорабатывать глава МИД России Сергей Лавров и РИА Новости, 17.10.2025
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Песков: есть воля Путина и Трампа встретиться