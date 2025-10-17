Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
13:08 17.10.2025
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Есть воля президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести встречу, сначала ее организацию начнут прорабатывать глава МИД России Сергей Лавров
2025-10-17T13:08:00+03:00
2025-10-17T13:08:00+03:00
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
венгрия
сша
россия
в мире
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа

Песков: есть воля Путина и Трампа встретиться

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Есть воля президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести встречу, сначала ее организацию начнут прорабатывать глава МИД России Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марк Рубио, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр национальных дел Лавров и госсекретарь Рубио. Сначала созвонятся и встретятся они, обсудят уже и начнут обсуждать всю тему, все вопросы... Все будет поэтапно, но, конечно же, воля президентов есть, она зафиксирована. И об этом шла речь в ходе вчерашнего телефонного разговора", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном саммите РФ и США в Венгрии.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
Песков ответил на вопрос о содержании разговора Путина и Трампа
