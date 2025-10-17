Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Есть воля президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести встречу, сначала ее организацию начнут прорабатывать глава МИД России Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марк Рубио, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.