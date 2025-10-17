Рейтинг@Mail.ru
Экс-конгрессмен Перу назвал гибель Зуева ударом по мировой журналистике - РИА Новости, 17.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 17.10.2025
Экс-конгрессмен Перу назвал гибель Зуева ударом по мировой журналистике
Экс-конгрессмен Перу назвал гибель Зуева ударом по мировой журналистике
Экс-конгрессмен Перу назвал гибель Зуева ударом по мировой журналистике
Гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, ставшего жертвой атаки украинского беспилотника, - это удар по мировой журналистике, сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.10.2025
Экс-конгрессмен Перу назвал гибель Зуева ударом по мировой журналистике

Эспинос назвал гибель военкора Зуева ударом по мировой журналистике

© РИА НовостиВоенкор Иван Зуев
Военкор Иван Зуев
© РИА Новости
Военкор Иван Зуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИМА, 17 окт - РИА Новости. Гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, ставшего жертвой атаки украинского беспилотника, - это удар по мировой журналистике, сообщил РИА Новости бывший перуанский конгрессмен, аналитик Густаво Эспиноса.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Симоньян о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева
Симоньян назвала трагедией гибель военкора Зуева
Вчера, 21:08
"Гибель журналиста Ивана Зуева - это не только потеря для России, но и удар по мировой журналистике, это бесчестье неонацистского режима Владимира Зеленского, который оскорбляет мир своей военной политикой, будучи в тени НАТО", - отметил эксперт.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Иван Зуев
Российские военные нанесли удары возмездия за военкоров РИА Новости
Вчера, 21:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьИван ЗуевЮрий Войткевич
 
 
