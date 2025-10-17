Экс-конгрессмен Перу назвал гибель Зуева ударом по мировой журналистике

ЛИМА, 17 окт - РИА Новости. Гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, ставшего жертвой атаки украинского беспилотника, - это удар по мировой журналистике, сообщил РИА Новости бывший перуанский конгрессмен, аналитик Густаво Эспиноса.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Вчера, 21:08
"Гибель журналиста Ивана Зуева - это не только потеря для России, но и удар по мировой журналистике, это бесчестье неонацистского режима Владимира Зеленского, который оскорбляет мир своей военной политикой, будучи в тени НАТО", - отметил эксперт.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.