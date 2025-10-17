В Перу объявили о введении чрезвычайного положения в Лиме после протестов

Участники демонстрации требовали отставки нового президента Хосе Хери и депутатов конгресса. Они считают, что исполнительная и законодательная власти замешаны в коррупции и стремятся установить контроль над судебной системой, прокуратурой и конституционным судом.

В беспорядках погиб один человек, его застрелил полицейский. Пострадали 102 человека, из них 24 гражданских и 78 правоохранителей. Один из пострадавших с пулевым ранением головы находится в коме в госпитале архиепископа Лоайсы.