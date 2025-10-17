Рейтинг@Mail.ru
В Перу объявили о введении чрезвычайного положения в Лиме после протестов
06:42 17.10.2025 (обновлено: 09:57 17.10.2025)
В Перу объявили о введении чрезвычайного положения в Лиме после протестов
В Перу объявили о введении чрезвычайного положения в Лиме после протестов - РИА Новости, 17.10.2025
В Перу объявили о введении чрезвычайного положения в Лиме после протестов
Правительство Перу готовится объявить столичный регион Лима зоной чрезвычайного положения после массовых протестов, заявил премьер-министр Эрнесто Альварес. РИА Новости, 17.10.2025
в мире, лима (город), перу
В мире, Лима (город), Перу
В Перу объявили о введении чрезвычайного положения в Лиме после протестов

Премьер Перу объявил о введении чрезвычайного положения в Лиме после протестов

© AP Photo / Martin MejiaАнтиправительственные протесты в Лиме, Перу. 16 октября 2025
Антиправительственные протесты в Лиме, Перу. 16 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Martin Mejia
Антиправительственные протесты в Лиме, Перу. 16 октября 2025
МЕХИКО, 17 окт — РИА Новости. Правительство Перу готовится объявить столичный регион Лима зоной чрезвычайного положения после массовых протестов, заявил премьер-министр Эрнесто Альварес.
"Объявление чрезвычайного положения не может быть еще одной пустой мерой, не ведущей ни к чему конкретному. Поэтому мы не вводили его до сих пор <…> Мы подготовим полный пакет конкретных мер. Мы их объявим, чтобы каждый мог их обсудить, и они будут представлены в ближайшие часы", — приводит его слова телеканал TV Peru.
Флаг Перу - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В МИД высказались о ситуации со сменой власти в Перу
14 октября, 18:14
Премьер добавил, что власти не исключают возможности введения комендантского часа.
Пятнадцатого октября в Лиме начались антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Протестующие жгли мусор, полицейские применяли слезоточивый газ и дробь.
Участники демонстрации требовали отставки нового президента Хосе Хери и депутатов конгресса. Они считают, что исполнительная и законодательная власти замешаны в коррупции и стремятся установить контроль над судебной системой, прокуратурой и конституционным судом.
В беспорядках погиб один человек, его застрелил полицейский. Пострадали 102 человека, из них 24 гражданских и 78 правоохранителей. Один из пострадавших с пулевым ранением головы находится в коме в госпитале архиепископа Лоайсы.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Россия расценивает смену власти в Перу как внутреннее дело страны
14 октября, 18:35
 
В мире Лима (город) Перу
 
 
