В Перу объявили о введении чрезвычайного положения в Лиме после протестов
Правительство Перу готовится объявить столичный регион Лима зоной чрезвычайного положения после массовых протестов, заявил премьер-министр Эрнесто Альварес. РИА Новости, 17.10.2025
МЕХИКО, 17 окт — РИА Новости. Правительство Перу готовится объявить столичный регион Лима зоной чрезвычайного положения после массовых протестов, заявил премьер-министр Эрнесто Альварес.
"Объявление чрезвычайного положения не может быть еще одной пустой мерой, не ведущей ни к чему конкретному. Поэтому мы не вводили его до сих пор <…> Мы подготовим полный пакет конкретных мер. Мы их объявим, чтобы каждый мог их обсудить, и они будут представлены в ближайшие часы", — приводит его слова телеканал TV Peru
.
Премьер добавил, что власти не исключают возможности введения комендантского часа.
Пятнадцатого октября в Лиме
начались антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Протестующие жгли мусор, полицейские применяли слезоточивый газ и дробь.
Участники демонстрации требовали отставки нового президента Хосе Хери и депутатов конгресса. Они считают, что исполнительная и законодательная власти замешаны в коррупции и стремятся установить контроль над судебной системой, прокуратурой и конституционным судом.
В беспорядках погиб один человек, его застрелил полицейский. Пострадали 102 человека, из них 24 гражданских и 78 правоохранителей. Один из пострадавших с пулевым ранением головы находится в коме в госпитале архиепископа Лоайсы.