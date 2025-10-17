https://ria.ru/20251017/perechen--2048927482.html
Бывшего депутата Мосгордумы Круглова* внесли в перечень террористов
Бывшего депутата Мосгордумы Круглова* внесли в перечень террористов
Экс-депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Максим Круглов* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 17.10.2025
