16:37 17.10.2025 (обновлено: 16:48 17.10.2025)
Бывшего депутата Мосгордумы Круглова* внесли в перечень террористов
Экс-депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Максим Круглов* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 17.10.2025
московская городская дума, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество, украина
Московская городская дума, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество, Украина
Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов*, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде
Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов*, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Экс-депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Максим Круглов* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... Круглов* Максим Сергеевич, 9 декабря 1986 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
Ранее Замоскворецкий райсуд отправил Круглова* в СИЗО до 29 ноября по делу о распространении фейков об армии. По версии следствия, зампред "Яблока" в апреле 2022 года опубликовал в Telegram-канале два поста с не соответствующей действительности информацией о действиях ВС РФ в отношении мирного населения Украины. Вину политик не признал, решение обжаловал.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Московская городская думаРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ОбществоУкраина
 
 
