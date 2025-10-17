Юрист объяснила, могут ли Пугачеву лишить пенсии в России

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Певицу Аллу Пугачеву не смогут лишить пенсии по старости в России, однако в случае возбуждения в отношении нее уголовного дела, а также признания ее виновной суд может лишить ее званий и доплат к пенсии, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Как рассказала юрист, право на трудовую пенсию (пенсию по старости) в России имеют граждане России, получившие гражданство не только по рождению, но и приобретенное. При этом, если по закону гражданства России, полученного по рождению, нельзя лишиться, то приобретенного можно за преступления террористического характера, вооруженный мятеж, диверсию, госизмену, умышленные действия, направленные на подрыв доверия к Вооруженным силам, а также нарушение территориальной целостности России, дезертирство и уклонение от военной службы.
Браун отметила, что Пугачеву не смогут лишить гражданства даже в случае возбуждения на нее уголовного дела по таким статьям и признания виновной, так как у нее российское гражданство с рождения, в связи с этим и лишение ее пенсии по старости не представляется возможным.
"В настоящее время объективно лишить Аллу Пугачеву пенсии до инициации уголовного дела по какой-либо из соответствующих статьей УК РФ мало представляется возможным. Однако в случае возбуждения уголовного дела и принятия решения судом не исключено, что она может быть лишена почетных званий и доплат к пенсии", — сказала Браун.
Певица Алла Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами - стали рабами". Она возвращалась в Россию 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
