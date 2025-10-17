Юрист объяснила, могут ли Пугачеву лишить пенсии в России

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Певицу Аллу Пугачеву не смогут лишить пенсии по старости в России, однако в случае возбуждения в отношении нее уголовного дела, а также признания ее виновной суд может лишить ее званий и доплат к пенсии, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

"В настоящее время объективно лишить Аллу Пугачеву пенсии до инициации уголовного дела по какой-либо из соответствующих статьей УК РФ мало представляется возможным. Однако в случае возбуждения уголовного дела и принятия решения судом не исключено, что она может быть лишена почетных званий и доплат к пенсии", — сказала Браун.