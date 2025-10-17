Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет зарплата в 100 тысяч рублей - РИА Новости, 17.10.2025
02:18 17.10.2025
Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет зарплата в 100 тысяч рублей
общество, псковская область
Общество, Псковская область
Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет зарплата в 100 тысяч рублей

Зарплата в 100 тысяч рублей принесет 4,3 пенсионных балла в год

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россияне с зарплатой в 100 тысяч рублей могут рассчитывать на 4,3 пенсионных балла в год для формирования будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Индивидуальные пенсионные коэффициенты рассчитываются за каждый год работы. Таким образом, пока человек работает официально, у него автоматически накапливаются пенсионные коэффициенты. Если заработная плата гражданина составляет 100 тысяч рублей в месяц, то за год гражданин получит 4,3 индивидуальных пенсионных коэффициента", - сказала Мельникова.
Сенатор напомнила, что количество зарабатываемых пенсионных баллов зависит от размера зарплаты гражданина, с которой работодатель уплачивает страховые взносы в Соцфонд. Она также добавила, что эти взносы учитываются на лицевом счете гражданина и исходя из них происходит расчет заработанных баллов.
"Стоимость одного пенсионного коэффициента на 2025 год составляет 145,69 рубля и каждый год индексируется на уровень инфляции. Количество накопленных пенсионных баллов умножается на стоимость одного балла, после чего к этой сумме прибавляется гарантированная государством фиксированная выплата. Это и будет итоговый размер страховой пенсии гражданина", - добавила парламентарий.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Раскрыто, сколько пенсионных баллов принесет зарплата 200 тысяч рублей
15 октября, 02:50
 
