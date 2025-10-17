Рейтинг@Mail.ru
Reuters: Пакистан и Афганистан договорились продлить режим прекращения огня - РИА Новости, 17.10.2025
17:18 17.10.2025 (обновлено: 17:19 17.10.2025)
Reuters: Пакистан и Афганистан договорились продлить режим прекращения огня
Reuters: Пакистан и Афганистан договорились продлить режим прекращения огня
Пакистан и Афганистан договорились продлить режим прекращения огня до завершения запланированных переговоров в Дохе, передает агентство Рейтер со ссылкой на три РИА Новости, 17.10.2025
в мире, афганистан, доха, пакистан
В мире, Афганистан, Доха, Пакистан
Reuters: Пакистан и Афганистан договорились продлить режим прекращения огня

Reuters: Пакистан и Афганистан продлили перемирие до завершения переговоров

© AP Photo / Saifullah ZahirАфганские военнослужащие на границе в районе провинции Хост, Афганистан
Афганские военнослужащие на границе в районе провинции Хост, Афганистан - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Saifullah Zahir
Афганские военнослужащие на границе в районе провинции Хост, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пакистан и Афганистан договорились продлить режим прекращения огня до завершения запланированных переговоров в Дохе, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника в пакистанских органах безопасности и один источник среди афганских талибов.
"Пакистан и Афганистан договорились в пятницу продлить 48-часовой режим прекращения огня до завершения запланированных переговоров в Дохе", - передает агентство.
По словам источников, пакистанская делегация уже прибыла в Доху, а прибытие афганской в катарскую столицу ожидается в субботу.
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Конфликт Пакистана и Афганистана не перерастет в войну, считает эксперт
16 октября, 19:05
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
