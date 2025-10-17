https://ria.ru/20251017/pakistan-2048940123.html
Reuters: Пакистан и Афганистан договорились продлить режим прекращения огня
Пакистан и Афганистан договорились продлить режим прекращения огня до завершения запланированных переговоров в Дохе, передает агентство Рейтер со ссылкой на три РИА Новости, 17.10.2025
