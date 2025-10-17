Овчинский: 50 семей переехали в новостройку по реновации на улице Артюхиной

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В новостройку по программе реновации на улице Артюхиной в московском районе Текстильщики переехали уже 50 семей, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Переселение горожан в жилой комплекс на улице Артюхиной, дом 26А, началось в июне этого года. В новостройке 226 квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня новоселье отпраздновали уже 50 семей. Город стремится сделать переселение москвичей более комфортным, поэтому для участников программы реновации доступен бесплатный сервис "Помощь в переезде", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

В сообщении уточняется, что москвичи могут оставить заявку на вызов грузчиков и машину, чтобы перевезти вещи из старого жилья в новое, при помощи портала mos.ru или в Центре информирования по переселению.

На территории новостройки установили уличное освещение, также здесь провели благоустройство, высадили зеленые насаждения, обустроили тротуары, добавляется в пресс-релизе.