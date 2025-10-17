Рейтинг@Mail.ru
США могут отправить в отпуска тысячи людей, работающих в ядерной сфере - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 17.10.2025 (обновлено: 17:48 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/otpusk-2048927752.html
США могут отправить в отпуска тысячи людей, работающих в ядерной сфере
США могут отправить в отпуска тысячи людей, работающих в ядерной сфере - РИА Новости, 17.10.2025
США могут отправить в отпуска тысячи людей, работающих в ядерной сфере
Тысячи сотрудников, работающих в ядерной сфере, могут быть отправлены в отпуска из-за шатдауна, заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T16:39:00+03:00
2025-10-17T17:48:00+03:00
в мире
сша
чак шумер
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048554428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a61efcef3c9556ed2b25bfe6dd177ae.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047371678.html
https://ria.ru/20251006/smi-2046575802.html
https://ria.ru/20251017/ssha-2048657167.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048554428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6aa2a388b5d30114a8c9eecefe3f7c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, чак шумер, дональд трамп
В мире, США, Чак Шумер, Дональд Трамп
США могут отправить в отпуска тысячи людей, работающих в ядерной сфере

США готовятся отправить в неоплачиваемые отпуска тысячи работников ядерной сферы

© Getty Images / Andrew HarnikАмериканский флаг у здания Капитолия в Вашингтоне
Американский флаг у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Американский флаг у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Тысячи сотрудников, работающих в ядерной сфере, могут быть отправлены в отпуска из-за шатдауна, заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт.
"Начиная со следующей недели нам придется отправить в неоплачиваемые отпуска и в некоторых случаях уволить тысячи работников, занимающихся модернизацией ядерного арсенала, из-за катастрофического шатдауна, устроенного Чаком Шумером", — написал он в соцсети X.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп заявил о бунте в рядах демократов
9 октября, 19:38
Райт подчеркнул, что ситуация угрожает реализации ключевых проектов по обеспечению национальной безопасности.
Ранее он предупреждал, что скоро закончатся средства, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов, что может стать угрозой для страны.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Шатдаун может растянуться на недели, пишут СМИ
6 октября, 09:25

Шатдаун в США

Новый финансовый год в стране начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Президент Дональд Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Эксперты предупредили, что каждая неделя шатдауна снижает рост ВВП Соединенных Штатов на 0,1-0,2 процентного пункта. Если кризис затянется, его последствия могут сильно ударить по экономике страны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Пустил под нож". Трамп решил начать с американцев
Вчера, 08:00
 
В миреСШАЧак ШумерДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала