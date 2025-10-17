https://ria.ru/20251017/otpusk-2048927752.html
США могут отправить в отпуска тысячи людей, работающих в ядерной сфере
США могут отправить в отпуска тысячи людей, работающих в ядерной сфере - РИА Новости, 17.10.2025
США могут отправить в отпуска тысячи людей, работающих в ядерной сфере
Тысячи сотрудников, работающих в ядерной сфере, могут быть отправлены в отпуска из-за шатдауна, заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T16:39:00+03:00
2025-10-17T16:39:00+03:00
2025-10-17T17:48:00+03:00
в мире
сша
чак шумер
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048554428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a61efcef3c9556ed2b25bfe6dd177ae.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047371678.html
https://ria.ru/20251006/smi-2046575802.html
https://ria.ru/20251017/ssha-2048657167.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048554428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6aa2a388b5d30114a8c9eecefe3f7c20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, чак шумер, дональд трамп
В мире, США, Чак Шумер, Дональд Трамп
США могут отправить в отпуска тысячи людей, работающих в ядерной сфере
США готовятся отправить в неоплачиваемые отпуска тысячи работников ядерной сферы
ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Тысячи сотрудников, работающих в ядерной сфере, могут быть отправлены в отпуска из-за шатдауна, заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт.
"Начиная со следующей недели нам придется отправить в неоплачиваемые отпуска и в некоторых случаях уволить тысячи работников, занимающихся модернизацией ядерного арсенала, из-за катастрофического шатдауна, устроенного Чаком Шумером
", — написал он в соцсети X
.
Райт подчеркнул, что ситуация угрожает реализации ключевых проектов по обеспечению национальной безопасности.
Ранее он предупреждал, что скоро закончатся средства, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов, что может стать угрозой для страны.
Новый финансовый год в стране начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.
Президент Дональд Трамп
возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Эксперты предупредили, что каждая неделя шатдауна снижает рост ВВП Соединенных Штатов на 0,1-0,2 процентного пункта. Если кризис затянется, его последствия могут сильно ударить по экономике страны.