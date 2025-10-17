Американский флаг у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото

© Getty Images / Andrew Harnik Американский флаг у здания Капитолия в Вашингтоне

США могут отправить в отпуска тысячи людей, работающих в ядерной сфере

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Тысячи сотрудников, работающих в ядерной сфере, могут быть отправлены в отпуска из-за шатдауна , заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт.

Чаком Шумером ", — написал он в соцсети "Начиная со следующей недели нам придется отправить в неоплачиваемые отпуска и в некоторых случаях уволить тысячи работников, занимающихся модернизацией ядерного арсенала, из-за катастрофического шатдауна, устроенного", — написал он в соцсети X

Райт подчеркнул, что ситуация угрожает реализации ключевых проектов по обеспечению национальной безопасности.

Ранее он предупреждал, что скоро закончатся средства, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов, что может стать угрозой для страны.

Шатдаун в США

Новый финансовый год в стране начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Президент Дональд Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.