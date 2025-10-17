Осужденный по делу о хищениях в Арктике занимался юридическими вопросами

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Экс-руководитель "Главного управления обустройства войск" Минобороны Евгений Горбачев, получивший 5,5 лет за хищение более 360 миллионов рублей при строительстве военных объектов в Арктике, заявлял, что не контролировал финансовые потоки, а занимался лишь юридическими вопросами, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"В распределении прибыли и получении дивидендов не участвовал, реальную хозяйственную деятельность не контролировал, доступа к ключам банк-клиента не имел, давать обязательные распоряжения сотрудникам не мог и финансовые потоки не контролировал", - сказано в документе.

По его словам, фактически принимал все решения бывший соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников, который определял стратегию развития компании, контролировал финансовые потоки, вел переговоры с контрагентами, мог давать поручения сотрудникам.

"Горбачев отвечал за вопросы юридического характера, а именно участвовал в правовой работе с заказчиками, согласовывал договоры с поставщиками, руководил претензионной работой и инициировал судебные споры", - цитируется в документах версия защиты.

По данным следствия, Горбачев и бывший соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников руководили строительством на мысе Шмидта и острове Врангеля ряда объектов Минобороны. К 2016 году необходимо было построить вышки визуального наблюдения, площадки для размещения радиолокационных станций, электростанцию, сети связи и другие объекты. Однако часть средств, считает обвинение, была выведена по фиктивным договорам на счета подконтрольных компаний. Ущерб оценивается в 360 миллионов рублей.