Рейтинг@Mail.ru
Осужденный по делу о хищениях в Арктике занимался юридическими вопросами - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/osuzhdennyy-2048769988.html
Осужденный по делу о хищениях в Арктике занимался юридическими вопросами
Осужденный по делу о хищениях в Арктике занимался юридическими вопросами - РИА Новости, 17.10.2025
Осужденный по делу о хищениях в Арктике занимался юридическими вопросами
Экс-руководитель "Главного управления обустройства войск" Минобороны Евгений Горбачев, получивший 5,5 лет за хищение более 360 миллионов рублей при... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T07:39:00+03:00
2025-10-17T07:39:00+03:00
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251016/merpokazaniya-2048559262.html
https://ria.ru/20251016/uscherb-2048515032.html
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арктика
Арктика
Осужденный по делу о хищениях в Арктике занимался юридическими вопросами

Осужденный за хищения Горбачев занимался юридическими вопросами

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Экс-руководитель "Главного управления обустройства войск" Минобороны Евгений Горбачев, получивший 5,5 лет за хищение более 360 миллионов рублей при строительстве военных объектов в Арктике, заявлял, что не контролировал финансовые потоки, а занимался лишь юридическими вопросами, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В распределении прибыли и получении дивидендов не участвовал, реальную хозяйственную деятельность не контролировал, доступа к ключам банк-клиента не имел, давать обязательные распоряжения сотрудникам не мог и финансовые потоки не контролировал", - сказано в документе.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Экс-замминистра по строительству ДНР не давала показаний против Иванова
Вчера, 11:19
По его словам, фактически принимал все решения бывший соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников, который определял стратегию развития компании, контролировал финансовые потоки, вел переговоры с контрагентами, мог давать поручения сотрудникам.
"Горбачев отвечал за вопросы юридического характера, а именно участвовал в правовой работе с заказчиками, согласовывал договоры с поставщиками, руководил претензионной работой и инициировал судебные споры", - цитируется в документах версия защиты.
По данным следствия, Горбачев и бывший соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников руководили строительством на мысе Шмидта и острове Врангеля ряда объектов Минобороны. К 2016 году необходимо было построить вышки визуального наблюдения, площадки для размещения радиолокационных станций, электростанцию, сети связи и другие объекты. Однако часть средств, считает обвинение, была выведена по фиктивным договорам на счета подконтрольных компаний. Ущерб оценивается в 360 миллионов рублей.
Прудников, как сообщил РИА Новости один из участников процесса, во время рассмотрения дела в суде предоставил документы о контракте с Минобороны и ушел на СВО, его дело выделили в отдельное производство и прекратили. Позднее, по данным СМИ, его снова задержали и арестовали по другому делу.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ущерб по делу экс-замглавы Минстроя ДНР превысил четыре миллиарда рублей
Вчера, 03:24
 
Арктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала