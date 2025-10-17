Рейтинг@Mail.ru
В зоне спецоперации погиб сын командующего 18-й общевойсковой армией ЮВО - РИА Новости, 17.10.2025
13:54 17.10.2025 (обновлено: 15:16 17.10.2025)
В зоне спецоперации погиб сын командующего 18-й общевойсковой армией ЮВО
В зоне спецоперации погиб сын командующего 18-й общевойсковой армией ЮВО
россия, кавказ, сергей меняйло, происшествия
Россия, Кавказ, Сергей Меняйло, Происшествия
В зоне спецоперации погиб сын командующего 18-й общевойсковой армией ЮВО

Командир разведвзвода десантного полка Марзоев погиб в Запорожской области

Василий Марзоев. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 17 окт – РИА Новости. Уроженец Северной Осетии, боец СВО, гвардии лейтенант Василий Марзоев погиб в ходе выполнения боевых задач, его представили к званию Героя России посмертно, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"При выполнении боевых задач на запорожском направлении погиб гвардии лейтенант, командир разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-го десантно-штурмовой дивизии Василий Марзоев", – написал Меняйло в своем Telegram-канале.
По его словам, Василий еще в детстве решил пойти по стопам своих старших и связать жизнь с военной службой. Его отец – командующий 18-й общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенант Аркадий Марзоев. А с дядей Василия Станиславом Марзоевым Меняйло совместно выполнял задачи во время контртеррористической операции на Кавказе.
"За боевые заслуги в зоне специальной военной операции Василий Марзоев представлен к званию Героя России посмертно. Мои соболезнования семье и близким", – написал Меняйло.
 
Россия Кавказ Сергей Меняйло Происшествия
 
 
