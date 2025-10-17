Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили орудие ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 17.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 17.10.2025
ВС России уничтожили орудие ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили орудие ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 17.10.2025
ВС России уничтожили орудие ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили орудие ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ВС России уничтожили орудие М101 ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Расчёты беспилотных летательных аппаратов 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили наземный робототехнический комплекс и полевое орудие М101 ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки операторами БпЛА был выявлен наземный робототехнический комплекс противника. После обнаружения цели по нему нанесён точный удар ударным дроном, в результате чего техника ВСУ уничтожена", — говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
