ВС России уничтожили орудие ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Расчёты беспилотных летательных аппаратов 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили наземный робототехнический комплекс и полевое орудие М101 ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки операторами БпЛА был выявлен наземный робототехнический комплекс противника. После обнаружения цели по нему нанесён точный удар ударным дроном, в результате чего техника ВСУ уничтожена", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что в ходе дальнейшей разведки операторы беспилотников обнаружили замаскированное 105-мм орудие М101. После передачи координат цели артиллерийскому расчёту 122-мм орудия "Д-30" по ней были нанесены несколько прицельных ударов. Прямое попадание FPV-дрона завершило поражение цели.
В результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск техника и вооружение противника были полностью уничтожены в зоне проведения специальной военной операции.