ВС России уничтожили орудие ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Отмечается, что в ходе дальнейшей разведки операторы беспилотников обнаружили замаскированное 105-мм орудие М101. После передачи координат цели артиллерийскому расчёту 122-мм орудия "Д-30" по ней были нанесены несколько прицельных ударов. Прямое попадание FPV-дрона завершило поражение цели.