Первый молодежный симфонический оркестр на Ямале закончил прием заявок
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:21 17.10.2025
Первый молодежный симфонический оркестр на Ямале закончил прием заявок
Первый молодежный симфонический оркестр на Ямале закончил прием заявок
Первый молодёжный симфонический оркестр на Ямале закончил отбор музыкантов, состав коллектива станет известен в начале ноября, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий... РИА Новости, 17.10.2025
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов
Первый молодежный симфонический оркестр на Ямале закончил прием заявок

Состав молодежного симфонического оркестра на Ямале будет известен в ноябре

САЛЕХАРД, 17 окт – РИА Новости. Первый молодёжный симфонический оркестр на Ямале закончил отбор музыкантов, состав коллектива станет известен в начале ноября, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"Первый молодёжный симфонический оркестр на Ямале – уже реальность. Всего за два месяца участвовать в нём заявилось больше 90 музыкантов со всей страны, от Москвы до Сахалина… Отбор завершился, состав коллектива узнаем 1 ноября", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в состав нового оркестра войдут около 50 талантливых исполнителей, среди которых скрипачи, виолончелисты, флейтисты, кларнетисты, трубачи и ударники. Базироваться коллектив будет в арт-центре "ГАЗ", где для музыкантов создадут все необходимые условия для работы и репетиций.
Пресс-служба правительства Ямала уточняет, что это первый профессиональный коллектив филармонической направленности в регионе. В оркестр набирают 54 музыкантов от 18 до 40 лет, имеющих высшее или неоконченное высшее профессиональное образование. Руководить оркестром будет 30-летний дирижер Иван Никифорчин.
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Бюджет Ямала на ближайшие три года останется социально ориентированным
10 октября, 17:52
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий Артюхов
 
 
