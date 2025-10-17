Первый молодежный симфонический оркестр на Ямале закончил прием заявок

https://ria.ru/20251017/orkestr-2048870784.html
2025-10-17T14:21:00+03:00
2025-10-17T14:21:00+03:00
2025-10-17T14:21:00+03:00
ямал
САЛЕХАРД, 17 окт – РИА Новости. Первый молодёжный симфонический оркестр на Ямале закончил отбор музыкантов, состав коллектива станет известен в начале ноября, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"Первый молодёжный симфонический оркестр на Ямале – уже реальность. Всего за два месяца участвовать в нём заявилось больше 90 музыкантов со всей страны, от Москвы до Сахалина… Отбор завершился, состав коллектива узнаем 1 ноября", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в состав нового оркестра войдут около 50 талантливых исполнителей, среди которых скрипачи, виолончелисты, флейтисты, кларнетисты, трубачи и ударники. Базироваться коллектив будет в арт-центре "ГАЗ", где для музыкантов создадут все необходимые условия для работы и репетиций.
Пресс-служба правительства Ямала уточняет, что это первый профессиональный коллектив филармонической направленности в регионе. В оркестр набирают 54 музыкантов от 18 до 40 лет, имеющих высшее или неоконченное высшее профессиональное образование. Руководить оркестром будет 30-летний дирижер Иван Никифорчин.