Первый молодежный симфонический оркестр на Ямале закончил прием заявок

САЛЕХАРД, 17 окт – РИА Новости. Первый молодёжный симфонический оркестр на Ямале закончил отбор музыкантов, состав коллектива станет известен в начале ноября, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Первый молодёжный симфонический оркестр на Ямале – уже реальность. Всего за два месяца участвовать в нём заявилось больше 90 музыкантов со всей страны, от Москвы до Сахалина… Отбор завершился, состав коллектива узнаем 1 ноября", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в состав нового оркестра войдут около 50 талантливых исполнителей, среди которых скрипачи, виолончелисты, флейтисты, кларнетисты, трубачи и ударники. Базироваться коллектив будет в арт-центре "ГАЗ", где для музыкантов создадут все необходимые условия для работы и репетиций.