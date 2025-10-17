Рейтинг@Mail.ru
Орбан набросился на лидеров ЕС из-за антироссийской политики - РИА Новости, 17.10.2025
23:04 17.10.2025
Орбан набросился на лидеров ЕС из-за антироссийской политики
Орбан набросился на лидеров ЕС из-за антироссийской политики

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обрушился с критикой на Евросоюз из-за их политики в отношении России во время пленарного заседания Постоянной конференции Венгрии (Máért), об этом написало издание About Hungary.
"Граждане ЕС физически не участвуют в сражениях, но сам союз по-прежнему ведет себя так, как будто находится в состоянии войны", — заявил Орбан.
Владимир Путин и Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Появились подробности о телефонном разговоре Путина и Орбана
Вчера, 13:45
Он отметил, что европейские лидеры говорят о русско-украинском конфликте так, как будто это их собственный конфликт, в то время как Евросоюзу ничего не угрожает.
"Опасность того, что Европа будет втянута в войну — сознательно или по ошибке — сейчас максимальна с начала конфликта", — заявил он, оценивая шансы эскалации.
Орбан осудил лидеров ЕС за то, что они создают препятствия для усилий по мирному урегулированию конфликта, заявив, что без вмешательства союза переговоры США с Россией уже привели бы к прекращению огня.
Москва неоднократно подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, однако его дальнейшее расширение не принесет Европе большей безопасности. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Орбан рассказал, сколько Евросоюз потратил на Украину
16 октября, 15:28
 
