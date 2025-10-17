Рейтинг@Mail.ru
15:30 17.10.2025
Додон назвал Орбана примером европейского лидера
Додон назвал Орбана примером европейского лидера
Бывший президент Молдавии, лидер партии социалистов Игорь Додон, комментируя подготовку встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда...
Додон назвал Орбана примером европейского лидера

Додон назвал Орбана примером лидера на фоне готовящейся встречи Путина и Трампа

КИШИНЁВ, 17 окт - РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер партии социалистов Игорь Додон, комментируя подготовку встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште, назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "примером подлинного европейского лидера", отметив его патриотизм и защиту национальных интересов.
Орбан подтвердил подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште. Стороны ранее провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили международную повестку и возможность личной встречи в ближайшие недели.
"Показательно, что именно Будапешт, а не Париж, Берлин или Рим, становится площадкой для встречи лидеров двух мировых держав - Владимира Путина и Дональда Трампа. Виктор Орбан - пример подлинного европейского лидера, чьи действия опираются на патриотизм. Он может служить ориентиром и для Республики Молдова: его борьба... с фондом Сороса, то, как он отстаивает национальные интересы", - отметил Додон в ходе видеотрансляции в своем Telegram-канале.
Политик добавил, что "ожидания от этой встречи очень высоки" и многие в регионе "надеются на установление мира".
