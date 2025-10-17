Рейтинг@Mail.ru
17.10.2025

Орбан назвал Будапешт логичным выбором для проведения саммита России и США
09:33 17.10.2025
Орбан назвал Будапешт логичным выбором для проведения саммита России и США
Будапешт является логичным выбором для проведения саммита РФ и США, поскольку Венгрия - единственная в Европе три года последовательно выступает за мир
будапешт, европа, венгрия, виктор орбан, международный уголовный суд, в мире
Будапешт, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Международный уголовный суд, В мире
Орбан назвал Будапешт логичным выбором для проведения саммита России и США

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Будапешт является логичным выбором для проведения саммита РФ и США, поскольку Венгрия - единственная в Европе три года последовательно выступает за мир, и там президентов двух стран не ждут "политические сюрпризы", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Если подумать, других вариантов не было. Есть много мест за пределами Европы, где такую ​​встречу можно было бы провести, например, Аляска, где состоялся первый саммит. Но если они хотели именно в Европе... то быстро стало бы ясно, что Будапешт – фактически единственное место в Европе, где сегодня можно провести такую ​​встречу… Уже три года мы – единственная страна, которая последовательно, открыто и громко, и даже активно выступает за мир", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер также отметил, что преимуществом являются его многолетние личные хорошие отношения с обоими президентами.
"Мы никогда не жертвовали дружбой ради тактических преимуществ. Конечно, в этом есть и много недостатков, но иногда и преимуществ. Они ищут безопасное место с точки зрения мира, чтобы всё было в порядке технически и чтобы их не ждали политические сюрпризы. Они искали надежную площадку, поэтому Будапешт кажется логичным выбором", - подчеркнул Орбан.
Ранее парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС). Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
Будапешт, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Международный уголовный суд
 
 
