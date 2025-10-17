Орбан назвал Будапешт логичным выбором для проведения саммита России и США

БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Будапешт является логичным выбором для проведения саммита РФ и США, поскольку Венгрия - единственная в Европе три года последовательно выступает за мир, и там президентов двух стран не ждут "политические сюрпризы", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Мы никогда не жертвовали дружбой ради тактических преимуществ. Конечно, в этом есть и много недостатков, но иногда и преимуществ. Они ищут безопасное место с точки зрения мира, чтобы всё было в порядке технически и чтобы их не ждали политические сюрпризы. Они искали надежную площадку, поэтому Будапешт кажется логичным выбором", - подчеркнул Орбан.