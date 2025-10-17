https://ria.ru/20251017/orban-2048783679.html
Орбан назвал Будапешт логичным выбором для проведения саммита России и США
Орбан назвал Будапешт логичным выбором для проведения саммита России и США - РИА Новости, 17.10.2025
Орбан назвал Будапешт логичным выбором для проведения саммита России и США
Будапешт является логичным выбором для проведения саммита РФ и США, поскольку Венгрия - единственная в Европе три года последовательно выступает за мир, и там... РИА Новости, 17.10.2025
Орбан назвал Будапешт логичным выбором для проведения саммита России и США
БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Будапешт является логичным выбором для проведения саммита РФ и США, поскольку Венгрия - единственная в Европе три года последовательно выступает за мир, и там президентов двух стран не ждут "политические сюрпризы", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Если подумать, других вариантов не было. Есть много мест за пределами Европы
, где такую встречу можно было бы провести, например, Аляска
, где состоялся первый саммит. Но если они хотели именно в Европе... то быстро стало бы ясно, что Будапешт
– фактически единственное место в Европе, где сегодня можно провести такую встречу… Уже три года мы – единственная страна, которая последовательно, открыто и громко, и даже активно выступает за мир", - сказал Орбан
в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер также отметил, что преимуществом являются его многолетние личные хорошие отношения с обоими президентами.
"Мы никогда не жертвовали дружбой ради тактических преимуществ. Конечно, в этом есть и много недостатков, но иногда и преимуществ. Они ищут безопасное место с точки зрения мира, чтобы всё было в порядке технически и чтобы их не ждали политические сюрпризы. Они искали надежную площадку, поэтому Будапешт кажется логичным выбором", - подчеркнул Орбан.
Ранее парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС
). Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.