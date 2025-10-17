https://ria.ru/20251017/orban-2048777264.html
Орбан сообщил о создании оргкомитета по подготовке саммита России и США
Орбан сообщил о создании оргкомитета по подготовке саммита России и США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что вечером в четверг отдал распоряжения создать оргкомитет по подготовке саммита РФ-США в Будапеште, работа... РИА Новости, 17.10.2025
Орбан сообщил о создании оргкомитета по подготовке саммита России и США
