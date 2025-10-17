Рейтинг@Mail.ru
Орбан сообщил о создании оргкомитета по подготовке саммита России и США - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/orban-2048777264.html
Орбан сообщил о создании оргкомитета по подготовке саммита России и США
Орбан сообщил о создании оргкомитета по подготовке саммита России и США - РИА Новости, 17.10.2025
Орбан сообщил о создании оргкомитета по подготовке саммита России и США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что вечером в четверг отдал распоряжения создать оргкомитет по подготовке саммита РФ-США в Будапеште, работа... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T09:09:00+03:00
2025-10-17T09:09:00+03:00
в мире
венгрия
россия
будапешт
виктор орбан
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
венгрия
россия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, будапешт, виктор орбан, дональд трамп, владимир путин
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Владимир Путин
Орбан сообщил о создании оргкомитета по подготовке саммита России и США

Орбан сообщил о создании оргкомитета по подготовке саммита РФ и США в Будапеште

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что вечером в четверг отдал распоряжения создать оргкомитет по подготовке саммита РФ-США в Будапеште, работа началась.
"Вчера вечером или ночью я дал указание создать оргкомитет, мы определили важнейшие задачи, и работа началась", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
Вчера, 22:55
 
В миреВенгрияРоссияБудапештВиктор ОрбанДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала