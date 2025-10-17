Рейтинг@Mail.ru
Орбан планирует поговорить с Путиным в пятницу - РИА Новости, 17.10.2025
08:40 17.10.2025 (обновлено: 11:01 17.10.2025)
Орбан планирует поговорить с Путиным в пятницу
Орбан планирует поговорить с Путиным в пятницу
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует в первой половине дня в пятницу провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 17.10.2025
Орбан планирует поговорить с Путиным в пятницу

Премьер Венгрии Орбан планирует поговорить с Путиным 17 октября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует в первой половине дня в пятницу провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
"С президентом Путиным я буду говорить сегодня утром или в первой половине дня", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Сийярто прокомментировал позицию Венгрии по использованию ЕС активов России
15 октября, 12:47
 
