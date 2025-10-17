https://ria.ru/20251017/orban--2048773852.html
Орбан планирует поговорить с Путиным в пятницу
Орбан планирует поговорить с Путиным в пятницу - РИА Новости, 17.10.2025
Орбан планирует поговорить с Путиным в пятницу
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует в первой половине дня в пятницу провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 17.10.2025
Орбан планирует поговорить с Путиным в пятницу
Премьер Венгрии Орбан планирует поговорить с Путиным 17 октября