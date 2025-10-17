Оператор дронов рассказал, сколько за год уничтожил бронетехники ВСУ

"Мы просыпаемся каждый день с мыслью, что сегодня кто-то умрет, но это будем не мы. Врагу мы желаем не тратить свои силы и нервы на завешивание своих позиций и орудий масксетями и "мангалами". Всё равно ничего не поможет", - отметил "Чехов".