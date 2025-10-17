https://ria.ru/20251017/operator-2048807069.html
Оператор дронов рассказал, сколько за год уничтожил бронетехники ВСУ
Оператор дронов рассказал, сколько за год уничтожил бронетехники ВСУ - РИА Новости, 17.10.2025
Оператор дронов рассказал, сколько за год уничтожил бронетехники ВСУ
Оператор дронов "Князь Вандал Новгородский" ("КВН") с позывным "Чехов" рассказал РИА Новости, что он за год уничтожил более 50 единиц бронетехники, 20 расчетов... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T10:32:00+03:00
2025-10-17T10:32:00+03:00
2025-10-17T11:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048819523_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ab55ca7e877d61012b07d7a00d9e20b.jpg
https://ria.ru/20251017/udar--2048772132.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048819523_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b75a840cc975ee8143b5a8b2729ba27.jpg
Российский оператор дронов "КВН" за год уничтожил 50 единиц бронетехники ВСУ
Российский оператор дронов "КВН" за год уничтожил 50 единиц бронетехники ВСУ.
2025-10-17T10:32
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Оператор дронов рассказал, сколько за год уничтожил бронетехники ВСУ
Российский оператор дронов "КВН" за год уничтожил 50 единиц бронетехники ВСУ
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Оператор дронов "Князь Вандал Новгородский" ("КВН") с позывным "Чехов" рассказал РИА Новости, что он за год уничтожил более 50 единиц бронетехники, 20 расчетов беспилотников противника, свыше 200 военных ВСУ.
"Чехов" из заводской команды научно-производственного центра "Ушкуйник" стал одним из первых, кто поднял в небо в курском приграничье дрон "Князь Вандал Новгородский", на его счету — первый уничтоженный танк Abrams в Суджанском районе
.
"У меня за плечами более 700 боевых вылетов и десятки уничтоженных целей: более 50 единиц танков и боевых машин, 20 уничтоженных расчетов БПЛА противника, более 200 ликвидированных боевиков ВСУ
. Но за сухими цифрами статистики стоят десятки спасенных жизней наших солдат", - сказал собеседник агентства.
За мужество и отвагу, проявленные в бою, "Чехов" награжден медалью за Отвагу, медалью Жукова и орденом Мужества.
"Мы просыпаемся каждый день с мыслью, что сегодня кто-то умрет, но это будем не мы. Врагу мы желаем не тратить свои силы и нервы на завешивание своих позиций и орудий масксетями и "мангалами". Всё равно ничего не поможет", - отметил "Чехов".