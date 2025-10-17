Рейтинг@Mail.ru
Оператор дронов рассказал, сколько за год уничтожил бронетехники ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 17.10.2025 (обновлено: 11:43 17.10.2025)
Оператор дронов рассказал, сколько за год уничтожил бронетехники ВСУ
Оператор дронов рассказал, сколько за год уничтожил бронетехники ВСУ
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Оператор дронов "Князь Вандал Новгородский" ("КВН") с позывным "Чехов" рассказал РИА Новости, что он за год уничтожил более 50 единиц бронетехники, 20 расчетов беспилотников противника, свыше 200 военных ВСУ.
"Чехов" из заводской команды научно-производственного центра "Ушкуйник" стал одним из первых, кто поднял в небо в курском приграничье дрон "Князь Вандал Новгородский", на его счету — первый уничтоженный танк Abrams в Суджанском районе.
"У меня за плечами более 700 боевых вылетов и десятки уничтоженных целей: более 50 единиц танков и боевых машин, 20 уничтоженных расчетов БПЛА противника, более 200 ликвидированных боевиков ВСУ. Но за сухими цифрами статистики стоят десятки спасенных жизней наших солдат", - сказал собеседник агентства.
За мужество и отвагу, проявленные в бою, "Чехов" награжден медалью за Отвагу, медалью Жукова и орденом Мужества.
"Мы просыпаемся каждый день с мыслью, что сегодня кто-то умрет, но это будем не мы. Врагу мы желаем не тратить свои силы и нервы на завешивание своих позиций и орудий масксетями и "мангалами". Всё равно ничего не поможет", - отметил "Чехов".
Удар по военной инфраструктуре ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
ВС России нанесли удар по аэропорту ВСУ в Кривом Роге
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
