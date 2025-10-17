https://ria.ru/20251017/opasnost-2049012689.html
В Тульской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
