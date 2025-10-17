Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/opasnost-2048758295.html
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.10.2025
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявили на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T03:51:00+03:00
2025-10-17T03:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876440599_0:122:3210:1928_1920x0_80_0_0_aaa555d26aba9cd2155d7b9b42ab09f3.jpg
https://ria.ru/20251017/opasnost-2048753934.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876440599_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_29f4ab8dad868e9cebfcede3bbe04bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА

CC BY-SA 4.0 / Oleksandr Malyon / Геническ
Геническ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Oleksandr Malyon /
Геническ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Опасность по БПЛА Херсонская область", - написал он в Тelegram-канале.
Вид на морской грузовой порт в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки БПЛА
02:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала