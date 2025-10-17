https://ria.ru/20251017/opasnost-2048758295.html
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.10.2025
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявили на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
херсонская область
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА