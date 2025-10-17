https://ria.ru/20251017/opasnost-2048753934.html
В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки БПЛА
В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.10.2025
В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Сочи и Сириуса. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T02:22:00+03:00
2025-10-17T02:22:00+03:00
2025-10-17T02:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
сочи
дмитрий плишкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888123083_236:449:3076:2047_1920x0_80_0_0_31929f11d618120b05500ac8c2ad1108.jpg
https://ria.ru/20251017/opasnost-2048749025.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888123083_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_8b34b1d99f31b4747439ed7ecc700cc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, дмитрий плишкин
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Дмитрий Плишкин
В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки БПЛА
На территории Сочи и Сириуса объявили опасность атаки БПЛА