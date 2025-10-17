Россия просит генсека ООН осудить атаки против журналистов

ООН, 17 окт - РИА Новости. Постпредство РФ в ООН направило ноту генсеку организации Антониу Гутеррешу с просьбой осудить атаки на журналистов РФ, говорится в заявлении миссии в связи с убийством ВСУ военкора РИА Новости Ивана Зуева.

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.