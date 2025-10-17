Рейтинг@Mail.ru
Россия просит генсека ООН осудить атаки против журналистов - РИА Новости, 17.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 17.10.2025 (обновлено: 19:23 17.10.2025)
Россия просит генсека ООН осудить атаки против журналистов
Россия просит генсека ООН осудить атаки против журналистов
Постпредство РФ в ООН направило ноту генсеку организации Антониу Гутеррешу с просьбой осудить атаки на журналистов РФ, говорится в заявлении миссии в связи с...
россия, запорожская область, иван зуев, антониу гутерреш, юрий войткевич, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Иван Зуев, Антониу Гутерреш, Юрий Войткевич, ООН, Вооруженные силы Украины
Россия просит генсека ООН осудить атаки против журналистов

РФ направила ноту генсеку Гутеррешу с просьбой осудить атаки ВСУ на журналистов

© AP Photo / Yuki IwamuraГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© AP Photo / Yuki Iwamura
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 17 окт - РИА Новости. Постпредство РФ в ООН направило ноту генсеку организации Антониу Гутеррешу с просьбой осудить атаки на журналистов РФ, говорится в заявлении миссии в связи с убийством ВСУ военкора РИА Новости Ивана Зуева.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве
Гатилов призвал УВКПЧ ООН осудить Киев за убийство военкора Зуева
Вчера, 18:23
"Постпредство направило официальную ноту в адрес Антониу Гутерреша с просьбой дать однозначную оценку произошедшему, публично осудить целенаправленные атаки на российских журналистов и предпринять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - говорится в заявлении постпредства в Telegram-канале.
В постпредстве прокомментировали и заявление представителя генсека Стефана Дюжаррика, который в комментарии РИА Новости отметил, что убийство Зуева - "еще один пример высокой цены, которую журналисты по всему миру платят, освещая конфликты и просто пытаясь делать свою работу".
"Такое высказывание, уводящее от сути случившегося, невозможно расценивать иначе как попытку сгладить очевидный факт - преднамеренное нападение киевских боевиков на журналистов. Отсутствие прямого осуждения подобных действий подрывает доверие к способности Секретариата ООН занимать принципиальную позицию по вопросам защиты свободы слова и безопасности представителей прессы", - отмечается в публикации.
В РИА Новости Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлёв.
Иван Зуев
Международная федерация журналистов призвала к расследованию гибели Зуева
Вчера, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьИван ЗуевАнтониу ГутеррешЮрий ВойткевичООНВооруженные силы Украины
 
 
