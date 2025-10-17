Россия просит генсека ООН осудить атаки против журналистов

ООН, 17 окт - РИА Новости. Постпредство РФ в ООН направило ноту генсеку организации Антониу Гутеррешу с просьбой осудить атаки на журналистов РФ, говорится в заявлении миссии в связи с убийством ВСУ военкора РИА Новости Ивана Зуева.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
"Постпредство направило официальную ноту в адрес Антониу Гутерреша с просьбой дать однозначную оценку произошедшему, публично осудить целенаправленные атаки на российских журналистов и предпринять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - говорится в заявлении постпредства в Telegram-канале.
В постпредстве прокомментировали и заявление представителя генсека Стефана Дюжаррика, который в комментарии РИА Новости отметил, что убийство Зуева - "еще один пример высокой цены, которую журналисты по всему миру платят, освещая конфликты и просто пытаясь делать свою работу".
"Такое высказывание, уводящее от сути случившегося, невозможно расценивать иначе как попытку сгладить очевидный факт - преднамеренное нападение киевских боевиков на журналистов. Отсутствие прямого осуждения подобных действий подрывает доверие к способности Секретариата ООН занимать принципиальную позицию по вопросам защиты свободы слова и безопасности представителей прессы", - отмечается в публикации.
В РИА Новости Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлёв.