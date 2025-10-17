Рейтинг@Mail.ru
Гатилов призвал УВКПЧ ООН осудить Киев за убийство военкора Зуева - РИА Новости, 17.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 17.10.2025
Гатилов призвал УВКПЧ ООН осудить Киев за убийство военкора Зуева
Гатилов призвал УВКПЧ ООН осудить Киев за убийство военкора Зуева
Гатилов призвал УВКПЧ ООН осудить Киев за убийство военкора Зуева
Постпредство РФ при ООН в Женеве требует от Верховного комиссара ООН по правам человека безоговорочно осудить убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева киевским
специальная военная операция на украине
россия
женева (город)
запорожская область
иван зуев
юрий войткевич
геннадий гатилов
оон
россия
женева (город)
запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Женева (город), Запорожская область, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Геннадий Гатилов, ООН, Вооруженные силы Украины
Гатилов призвал УВКПЧ ООН осудить Киев за убийство военкора Зуева

Постпред Гатилов призвал ООН осудить убийство военкора РИА Новости Зуева

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
ЖЕНЕВА, 17 окт - РИА Новости. Постпредство РФ при ООН в Женеве требует от Верховного комиссара ООН по правам человека безоговорочно осудить убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева киевским режимом, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Требуем, чтобы это вопиющее преступление боевиков ВСУ против российских журналистов не осталось без внимания профильных международных структур, чьей прямой обязанностью является реагирование на подобные инциденты без каких-либо различий. Призываю Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемое им Управление безоговорочно осудить очередную зверскую расправу киевского режима над представителями российских СМИ", - сказал дипломат.
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Киселев поделился воспоминаниями о погибшем военкоре Зуеве
Вчера, 16:57
Он подчеркнул, что виновные в атаке должны понести заслуженное наказание.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
В агентстве Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлёв.
Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Международная федерация журналистов призвала к расследованию гибели Зуева
Вчера, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЖенева (город)Запорожская областьИван ЗуевЮрий ВойткевичГеннадий ГатиловООНВооруженные силы Украины
 
 
