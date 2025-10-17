Гатилов призвал УВКПЧ ООН осудить Киев за убийство военкора Зуева

ЖЕНЕВА, 17 окт - РИА Новости. Постпредство РФ при ООН в Женеве требует от Верховного комиссара ООН по правам человека безоговорочно осудить убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева киевским режимом, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Требуем, чтобы это вопиющее преступление боевиков ВСУ против российских журналистов не осталось без внимания профильных международных структур, чьей прямой обязанностью является реагирование на подобные инциденты без каких-либо различий. Призываю Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемое им Управление безоговорочно осудить очередную зверскую расправу киевского режима над представителями российских СМИ", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что виновные в атаке должны понести заслуженное наказание.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
В агентстве Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлёв.