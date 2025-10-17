Гатилов призвал УВКПЧ ООН осудить Киев за убийство военкора Зуева

Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве

ЖЕНЕВА, 17 окт - РИА Новости. Постпредство РФ при ООН в Женеве требует от Верховного комиссара ООН по правам человека безоговорочно осудить убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева киевским режимом, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Требуем, чтобы это вопиющее преступление боевиков ВСУ против российских журналистов не осталось без внимания профильных международных структур, чьей прямой обязанностью является реагирование на подобные инциденты без каких-либо различий. Призываю Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемое им Управление безоговорочно осудить очередную зверскую расправу киевского режима над представителями российских СМИ", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что виновные в атаке должны понести заслуженное наказание.

Владимира Путина. В агентстве Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента РФ

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.