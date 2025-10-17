В УВКПЧ ООН прокомментировали гибель военкора РИА Новости Зуева

ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило информацию об убийстве военкора РИА Новости Ивана Зуева из-за удара беспилотника и ранении военкора агентства Юрия Войткевича, сообщили агентству в УВКПЧ, отметив, что журналисты, как гражданские лица, никогда не должны подвергаться нападениям.

"Журналисты пользуются защитой как гражданские лица в соответствии с международным гуманитарным правом и поэтому ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться нападениям", - сообщила официальный представитель организации.

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

Владимира Путина. В агентстве Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента РФ

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.