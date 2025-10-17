https://ria.ru/20251017/oon-2048932802.html
В УВКПЧ ООН прокомментировали гибель военкора РИА Новости Зуева
В УВКПЧ ООН прокомментировали гибель военкора РИА Новости Зуева - РИА Новости, 17.10.2025
В УВКПЧ ООН прокомментировали гибель военкора РИА Новости Зуева
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило информацию об убийстве военкора РИА Новости Ивана Зуева из-за удара беспилотника и... РИА Новости, 17.10.2025
ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило информацию об убийстве военкора РИА Новости Ивана Зуева из-за удара беспилотника и ранении военкора агентства Юрия Войткевича, сообщили агентству в УВКПЧ, отметив, что журналисты, как гражданские лица, никогда не должны подвергаться нападениям.
Представитель организации Элизабет Троссел сообщила, что в УВКПЧ получили сообщения о гибели военкора Ивана Зуева
в результате удара БПЛА на территории Запорожской области
, а также о том, что серьезно пострадал военкор Юрий Войткевич
.
"Журналисты пользуются защитой как гражданские лица в соответствии с международным гуманитарным правом и поэтому ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться нападениям", - сообщила официальный представитель организации.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
В агентстве Зуев работал с апреля 2023 года, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина
.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин
и Ростислав Журавлёв
.