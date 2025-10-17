В ООН прокомментировали гибель военкора Ивана Зуева

ООН, 17 окт – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в комментарии РИА Новости в связи с гибелью журналиста агентства Ивана Зуева заявил, что его смерть – еще один пример того, какую высокую цену платят работающие в зоне конфликтов сотрудники СМИ.
"Эта смерть - еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу", – сказал Дюжаррик.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.