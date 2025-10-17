В ООН прокомментировали гибель военкора Ивана Зуева

ООН, 17 окт – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в комментарии РИА Новости в связи с гибелью журналиста агентства Ивана Зуева заявил, что его смерть – еще один пример того, какую высокую цену платят работающие в зоне конфликтов сотрудники СМИ.