В Омске завели дело из-за прекращения газоснабжения 19 домов

ОМСК, 17 окт - РИА Новости. В Омске завели уголовное дело из-за прекращения газоснабжения 19 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Уголовное дело возбуждено на должностных лиц ООО "Омская областная газовая компания". По информации следователей, из-за их бездействия без газа остались 19 многоквартирных домов.
"Следственным управлением СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "Омская областная газовая компания", подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.
Как сообщала прокуратура региона, с 10 по 14 октября текущего года организация не обеспечила своевременное наполнение резервуарных установок сжиженным углеводородным газом, из-за этого без газоснабжения в Омске остались 19 многоквартирных жилых домов, в которых проживают более 1500 человек.
