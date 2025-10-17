https://ria.ru/20251017/ogranicheniya-2048769065.html
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 17.10.2025
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.10.2025
2025
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты
