06:30 17.10.2025
В аэропортах Краснодара и Сочи сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара и Сочи сняты, сообщила Росавиация.
Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих двух аэропортах.
"Аэропорты Краснодара ("Пашковский") и Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Сочи.
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
СочиКраснодарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
