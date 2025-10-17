https://ria.ru/20251017/ogranicheniya-2048766226.html
В аэропортах Краснодара и Сочи сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара и Сочи сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.10.2025
Новости
ru-RU
