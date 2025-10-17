Рейтинг@Mail.ru
04:52 17.10.2025
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.10.2025
Аэропорт "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщила Росавиация.
Ограничения в работе самарского аэропорта "Курумоч" были введены в 0.21 мск.
"Аэропорт Самары ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
СамараКурумоч (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
