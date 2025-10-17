https://ria.ru/20251017/ogranicheniya-2048758602.html
В аэропортах Ижевска и Уфы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска и Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.10.2025
Ижевск, Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
