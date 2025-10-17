Рейтинг@Mail.ru
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:52 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/ogranicheniya-2048755666.html
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 17.10.2025
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T02:52:00+03:00
2025-10-17T02:52:00+03:00
нижнекамск
нижний новгород
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_116:490:2886:2048_1920x0_80_0_0_9bb332683199eae8cdff1a90887ce205.jpg
https://ria.ru/20251017/ogranicheniya--2048750845.html
нижнекамск
нижний новгород
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_1ca43f428191ee6f584c789d63c514d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижнекамск, нижний новгород, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна
Нижнекамск, Нижний Новгород, Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля ввели ограничения

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в медиабанк
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Нижнекамска ("Бегишево"), Нижнего Новгорода ("Стригино"), Сочи и Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
Международный аэропорт Ульяновска - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В аэропорту Ульяновска ввели ограничения на полеты
01:07
 
НижнекамскНижний НовгородСочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Туношна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала