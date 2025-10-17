https://ria.ru/20251017/ogranicheniya-2048755666.html
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 17.10.2025
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.10.2025
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля ввели ограничения