Жители Одессы опасаются, что новые власти начнут искать подпольщиков - РИА Новости, 17.10.2025
07:16 17.10.2025
Жители Одессы опасаются, что новые власти начнут искать подпольщиков
Жители Одессы опасаются, что новые власти начнут искать подпольщиков

В Одессе опасаются, что новый глава администрации начнет искать подпольщиков

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Жители Одессы опасаются, что недавно назначенный глава одесской городской военной администрации Сергей Лысак начнет искать пророссийских подпольщиков, заявила РИА Новости местная жительница, пожелавшая остаться неназванной.
"Будет просто террор. Я так думаю, что этот СБУшник днепровский, он нацист, и тут начнут искать коллаборационистов, и начнут качать подполье, а здесь очень, очень сильное подполье в Одессе, это все знают. Они начнут качать, начнут вытаскивать людей", - сказала собеседница агентства.
Во вторник Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины и заявил, что вскоре введет военную городскую администрацию в этом городе и назначит ее главу.
Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение о лишении его гражданства в суде. Он также сказал, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он говорил о намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что настоящая причина лишения украинского гражданства Труханова - стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.
