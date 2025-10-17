Жители Одессы опасаются, что новые власти начнут искать подпольщиков

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Жители Одессы опасаются, что недавно назначенный глава одесской городской военной администрации Сергей Лысак начнет искать пророссийских подпольщиков, заявила РИА Новости местная жительница, пожелавшая остаться неназванной.
Во вторник Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины и заявил, что вскоре введет военную городскую администрацию в этом городе и назначит ее главу.
Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение о лишении его гражданства в суде. Он также сказал, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он говорил о намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что настоящая причина лишения украинского гражданства Труханова - стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.