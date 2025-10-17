Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Как сообщает ведомство, всего были выпущены три боеприпаса. Также поступили сведения о ранении одного мирного жителя.