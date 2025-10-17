Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при пожаре в Новосибирске возросло до трех - РИА Новости, 17.10.2025
23:00 17.10.2025
Число погибших при пожаре в Новосибирске возросло до трех
Число погибших при пожаре в Новосибирске возросло до трех - РИА Новости, 17.10.2025
Число погибших при пожаре в Новосибирске возросло до трех
Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Новосибирске возросло до трех, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 17.10.2025
новосибирск
россия
происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при пожаре в Новосибирске возросло до трех

МЧС: число погибших при пожаре в доме в Новосибирске увеличилось до трех

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Новосибирске возросло до трех, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что деревянный многоквартирный дом горит в Новосибирске на площади 600 "квадратов", произошло частичное обрушение кровли, три человека госпитализированы. Позднее сообщили, что обнаружены тела двух погибших.
"На пожаре в Новосибирске обнаружено тело третьего погибшего", - говорится в сообщении.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Двое подростков утонули на озере в Новосибирске
ПроисшествияНовосибирскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
