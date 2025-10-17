https://ria.ru/20251017/novosibirsk-2049009950.html
Число погибших при пожаре в Новосибирске возросло до трех
Число погибших при пожаре в Новосибирске возросло до трех - РИА Новости, 17.10.2025
Число погибших при пожаре в Новосибирске возросло до трех
Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Новосибирске возросло до трех, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T23:00:00+03:00
2025-10-17T23:00:00+03:00
2025-10-17T23:00:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152699/66/1526996694_0:38:3192:1834_1920x0_80_0_0_cdd69b3b1f1faf26517574265eff8f95.jpg
https://ria.ru/20251017/podrostki-2048804746.html
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152699/66/1526996694_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_abc5bf077742ecb20907d69d02659576.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при пожаре в Новосибирске возросло до трех
МЧС: число погибших при пожаре в доме в Новосибирске увеличилось до трех