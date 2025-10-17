Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске при тушении пожара в доме обнаружили тела двух человек
22:52 17.10.2025 (обновлено: 00:03 18.10.2025)
В Новосибирске при тушении пожара в доме обнаружили тела двух человек
Тела двух погибших обнаружены при тушении пожара в деревянном многоквартирном доме в Новосибирске, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.10.2025
В Новосибирске при тушении пожара в доме обнаружили тела двух человек

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Тела двух погибших обнаружены при тушении пожара в деревянном многоквартирном доме в Новосибирске, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что деревянный многоквартирный дом горит в Новосибирске на площади 600 "квадратов", произошло частичное обрушение кровли, три человека госпитализированы.
"На пожаре в Новосибирске обнаружены тела двух погибших", - говорится в сообщении.
В Барнауле локализовали пожар в спорткомплексе частной школы
ПроисшествияНовосибирскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
