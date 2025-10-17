https://ria.ru/20251017/novosibirsk-2049009126.html
В Новосибирске при тушении пожара в доме обнаружили тела двух человек
Тела двух погибших обнаружены при тушении пожара в деревянном многоквартирном доме в Новосибирске, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.10.2025
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
