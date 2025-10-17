В Новосибирске вспыхнул пожар в многоквартирном доме

"В Новосибирске тушат пожар в многоквартирном доме. Поступило сообщение о пожаре по адресу второй переулок имени Римского-Корсакова. По прибытию было установлено, что возгорание произошло на втором этаже двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома с мансардные этажом. Происходит интенсивное распространение огня. Произошло частичное обрушение кровли. Общая площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.