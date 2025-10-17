https://ria.ru/20251017/novosibirsk-2049003871.html
В Новосибирске вспыхнул пожар в многоквартирном доме
В Новосибирске вспыхнул пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 17.10.2025
В Новосибирске вспыхнул пожар в многоквартирном доме
Деревянный многоквартирный дом горит в Новосибирске на площади 600 "квадратов", произошло частичное обрушение кровли, трое госпитализированы, сообщила...
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
россия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Деревянный многоквартирный дом горит в Новосибирске на площади 600 "квадратов", произошло частичное обрушение кровли, трое госпитализированы, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"В Новосибирске тушат пожар в многоквартирном доме. Поступило сообщение о пожаре по адресу второй переулок имени Римского-Корсакова. По прибытию было установлено, что возгорание произошло на втором этаже двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома с мансардные этажом. Происходит интенсивное распространение огня. Произошло частичное обрушение кровли. Общая площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 17 человек самостоятельно эвакуировлись, спасены четыре человека, трое из них госпитализированы.
Как уточнили в пресс-службе, к ликвидации пожара привлечены 46 человек и 13 единиц техники.