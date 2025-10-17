ВС России зачистили Новопавловку от ВСУ за полдня, рассказал боец

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские бойцы группировки "Центр" долго просачивались небольшими группами в Новопавловку в ДНР, после чего зачистили населенный пункт от ВСУ за полдня, сообщил командир штурмового взвода Сергей Божков.

Об освобождении Новопавловки на красноармейском направлении Минобороны РФ сообщило 15 октября.

"Начинали мы с занятия небольших лесополос вблизи населенного пункта Новопавловка. После взятия опорного пункта "Бабочка" заняли ряд лесополос. Далее начали непосредственно просачивание в саму Новопавловку. Просачивались малыми группами, накапливали силы. После этого поступил приказ о зачистке населенного пункта. Начали производить зачистку. К полудню зачистка была окончена. Весь, населенный пункт перешел под наш контроль. В большинстве случаев противник даже и не знал о нашем присутствии в населенном пункте", - сказал Божков в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

В МО рассказали, что перед началом операции российские подразделения провели детальную разведку местности. Они выяснили, что противник создал многоуровневую оборону с минными полями, железобетонными укреплениями, противотанковыми рвами и системой подземных ходов.

Бойцы, скрытно проникавшие на окраины Новопавловки, в некоторых случаях ползли буквально в десятках метров от позиций ВСУ и оставались в засаде несколько суток.

Штурмовики использовали отвлекающие приемы - наносили артиллерийские удары по соседним участкам, чтобы заставить противника укрыться. В эти минуты штурмовые группы продвигались вперед.

Российские бойцы на протяжении нескольких недель уже внутри населенного пункта наблюдали за противником, фиксировали перемещения личного состава, маршруты снабжения и расположение огневых точек.

Затем начался этап активных действий. При поддержке артиллерии и беспилотников штурмовые группы уничтожили пулеметные расчеты, минометные позиции и укрепления противника. ВСУ предпринимали попытки удержать населенный пункт, однако их действия носили неорганизованный характер.

После закрепления в Новопавловке бойцы ВС РФ провели инженерные заграждения, перекрыли пути возможного подхода резервов и сорвали попытки контрнаступлений. Артиллерия и БПЛА контролировали окрестности, исключая возможность повторного прорыва противника, отметили в Минобороны РФ.