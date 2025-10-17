Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал об изменении цен на топливо в России - РИА Новости, 17.10.2025
15:26 17.10.2025
Новак рассказал об изменении цен на топливо в России
Новак рассказал об изменении цен на топливо в России - РИА Новости, 17.10.2025
Новак рассказал об изменении цен на топливо в России
Цены на топливо в России растут в среднем на уровне инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 17.10.2025
экономика
россия
александр новак
россия
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак рассказал об изменении цен на топливо в России

Новак: цены на топливо в России растут в среднем на уровне инфляции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Цены на топливо в России растут в среднем на уровне инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Цены не могут быть стабильны. Иначе они не будут учитывать уровень инфляции. Цены так же растут, как и все другие товары, и продовольственные, и непродовольственные товары, и услуги в среднем на уровне инфляции", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1", говоря о ценах на автомобильное топливо.
Новак оценил возможность импорта бензина
Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Однако вице-премьер РФ Александр Новак 15 октября, сообщил, что глобальных проблем на топливном рынке нет: нефтяники наращивают объемы производства, а проблемы доставки решаются властями в ручном режиме.
Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Новак оценил ситуацию с ценами на нефть
15 октября, 09:22
 
ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
