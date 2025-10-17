Россия пока не нуждается в импорте бензина, заявил Новак

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия пока не нуждается в импорте бензина, пошлина на его ввоз была обнулена превентивно, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Обстановка стабильная, внутренний рынок полностью обеспечен необходимым объемом нефтепродуктов, правительство за этим внимательно следит", - добавил Новак, отметив, что спрос на топливо в данный момент снижается.

Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Однако вице-премьер РФ Александр Новак 15 октября, сообщил, что глобальных проблем на топливном рынке нет: нефтяники наращивают объемы производства, а проблемы доставки решаются властями в ручном режиме.