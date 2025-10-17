Рейтинг@Mail.ru
Россия пока не нуждается в импорте бензина, заявил Новак - РИА Новости, 17.10.2025
15:20 17.10.2025 (обновлено: 16:35 17.10.2025)
Россия пока не нуждается в импорте бензина, заявил Новак
Россия пока не нуждается в импорте бензина, заявил Новак - РИА Новости, 17.10.2025
Россия пока не нуждается в импорте бензина, заявил Новак
Россия пока не нуждается в импорте бензина, пошлина на его ввоз была обнулена превентивно, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 17.10.2025
экономика
россия, дальний восток, александр новак, сергей цивилев, экономика
Россия, Дальний Восток, Александр Новак, Сергей Цивилев, Экономика
Россия пока не нуждается в импорте бензина, заявил Новак

Новак: РФ не нуждается в импорте бензина, пошлину на ввоз обнулили превентивно

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия пока не нуждается в импорте бензина, пошлина на его ввоз была обнулена превентивно, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Ранее в октябре Новак сообщил, что правительство приняло решение обнулить импортные пошлины на топливо, которые составляли 5%. Эта мера будет действовать до середины 2026 года, говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
АЗС в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Новак оценил возможность импорта бензина
дополняется ...
"Это норма, которая позволяет это делать, это особенно касается регионов Дальнего Востока. Пока она еще не заработала, была только принята. Она будет действовать до середины следующего года. Она такая же превентивная, в случае необходимости будут реализовываться соответствующие дополнительные меры. Пока в этом необходимости нет", - ответил Новак в интервью "России 1" на вопрос, идет ли уже импорт бензина из других стран после обнуления импортной пошлины.
"Обстановка стабильная, внутренний рынок полностью обеспечен необходимым объемом нефтепродуктов, правительство за этим внимательно следит", - добавил Новак, отметив, что спрос на топливо в данный момент снижается.
Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Однако вице-премьер РФ Александр Новак 15 октября, сообщил, что глобальных проблем на топливном рынке нет: нефтяники наращивают объемы производства, а проблемы доставки решаются властями в ручном режиме.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Новак прокомментировал переориентацию российской энергетики на Восток
15 октября, 10:52
 
РоссияДальний ВостокАлександр НовакСергей ЦивилевЭкономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
