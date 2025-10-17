Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве

Источник: на совещании у Новака обсудят меры налоговой допподдержки для НПЗ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Участники штаба по топливу у вице-премьера РФ Александра Новака 22 октября обсудят меры дополнительной налоговой поддержки производства нефтепродуктов, сообщили РИА Новости источники, знакомые с повесткой совещания.

"Будут обсуждаться меры финансовой и налоговой поддержки, механизмы страхования для НПЗ", - сказал один из собеседников агентства.