https://ria.ru/20251017/novak-2048852772.html
Источник: на совещании у Новака обсудят меры налоговой допподдержки для НПЗ
Источник: на совещании у Новака обсудят меры налоговой допподдержки для НПЗ - РИА Новости, 17.10.2025
Источник: на совещании у Новака обсудят меры налоговой допподдержки для НПЗ
Участники штаба по топливу у вице-премьера РФ Александра Новака 22 октября обсудят меры дополнительной налоговой поддержки производства нефтепродуктов, сообщили РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:20:00+03:00
2025-10-17T13:20:00+03:00
2025-10-17T13:20:00+03:00
россия
александр новак
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048346489_0:0:1458:821_1920x0_80_0_0_9b4a61c550235b1eb18e193a99855e84.jpg
https://ria.ru/20251001/kuban-2045643162.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048346489_130:0:1458:996_1920x0_80_0_0_a7edc336c536e0189733b1352297b20f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр новак, экономика
Россия, Александр Новак, Экономика
Источник: на совещании у Новака обсудят меры налоговой допподдержки для НПЗ
Участники совещания у Новака обсудят меры налоговой допподдержки для НПЗ
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Участники штаба по топливу у вице-премьера РФ Александра Новака 22 октября обсудят меры дополнительной налоговой поддержки производства нефтепродуктов, сообщили РИА Новости источники, знакомые с повесткой совещания.
"Будут обсуждаться меры финансовой и налоговой поддержки, механизмы страхования для НПЗ", - сказал один из собеседников агентства.
По словам второго источника, на совещании также обсудят "дополнительное налоговое стимулирование выпуска топлива".